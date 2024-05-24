Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Balıkesir'in 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 09:16
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca, kaçakçılık ve uyuşturucu madde suçları ile mücadele dahilinde yapılan çalışmalarda hızla devam ediyor.

Ayvalık, Burhaniye, Edremit ve Marmara ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanması için 2 ikamet ve bir araca operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada, 25 gram kubar esrar, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği ve 18 adet tabanca fişeği geçirildi.

Olaya karışan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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