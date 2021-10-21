Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 70 gözaltı
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 70 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 kişiden 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Son 1 haftalık süreçte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat ekipleri ve drone destekli düzenlenen operasyonlarında, ekiplerce toplam 70 şahıs yakalandı.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 100,28 gr (84) fişek eroin, 38 adet Extacy-Sentetik Ecza, 441,65 gram ve (11) fişek metamfetamin, 75,3 gram (76) fişek bonzai, 910,02 gram ve (32) fişek esrar, 16 gram (12) fişek kokain, 3 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 875 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 29 şahıstan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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