Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında M.C., F.C. ve Ö.F.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurduğu bağ evine düzenlenen operasyonda, 1 kilo 280 gram esrar, 7 reçeteli ilaç ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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