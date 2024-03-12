Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 8 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan bu kişilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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