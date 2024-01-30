Bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram uyuşturucu ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2024 - 17:20
Bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
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Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Asır'ın da kullanıldığı aramada, otobüsün bagajında, çuvalın içerisindeki bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kutunun sahibi yolcu, gözaltına alındı. 


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