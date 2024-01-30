Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine R.K. ve C.B.'ye üst araması yapan ekipler, yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sıvı sentetik uyuşturucu ve 100 gram tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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