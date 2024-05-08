Tekirdağ’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ’da yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:24
Tekirdağ’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 477 tabanca mermisi, 1 telsiz, bir miktar uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. 


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