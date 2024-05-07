Tekirdağ’daki patlama olayından acı haber

Tekirdağ Çorlu’da apartman dairesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki Özgür Ateş hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 14:58
Tekirdağ’daki patlama olayından acı haber
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Pazartesi sabah 09.00 sıralarında Cemaliye Mahallesi Egem Sokak üzerinde 5 katlı apartmanın en üst katında patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın nedeniyle ikamette bulunan Özgür Ateş (25) ağır yaralanmıştı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne daha sonra da İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğalgaz şüphesi üzerinde durulan patlamayla ilgili olayın kesin nedeninin ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor.


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