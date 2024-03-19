Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi

Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

AA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:55
Tekirdağ'da yoğun sis karada ve denizde ulaşımı etkiledi
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Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı.

Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düştü.

Bazı yerlerde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

DENİZ ULAŞIMINI DA ETKİLEDİ

Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


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