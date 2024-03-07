TEM’de 3 araç birbirine girdi... Ankara yönü ulaşıma kapandı!
TEM Otoyolu Dilovası geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Yolun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, yaralananlar için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu’nun Kocaeli bölümünde saat 14.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Kocaeli-Dilovası geçişinde meydana gelen kazada, Ankara istikametinde yolcu otobüsü, hafif ticari araç ve TIR çarpıştı.
ANKARA İSTİKAMETİ KAPANDI!
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılardan bazıları, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürerken, kaza nedeniyle TEM’in Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Yolu açmak ve yaralıları hastaneye ulaştırmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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