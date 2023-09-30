Tekirdağ’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde U dönüşü yapan yolcu minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 09:56
Tekirdağ’da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu üzerinde Edirne istikametine seyreden Kemal T. idaresindeki kamyon, yol ayrımında U dönüşü yapan Ahmet Ç. yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada minibüsteki 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan S.P., R.O., Ü.K., M.K., S.K. ve 1 yabancı uyruklu kişi olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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