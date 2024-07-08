Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 11:04
Muğla'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris Bozburun Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle yapılan takip sonucu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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