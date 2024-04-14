Tekirdağ’da ’Zıpkın - 6’ operasyonunda 25 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca ’Zıpkın-6’ operasyonunda 5’i kaçak göçmen 25 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:14
Tekirdağ’da ’Zıpkın - 6’ operasyonunda 25 kişi yakalandı
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik uygulama sürüyor. ’ZIPKIN-6’ Operasyonu adıyla yapılan uygulamada Marmaraereğlisi İlçesinde 554 araç ve 2 bin 735 şahıs sorgulandı.

Jandarmanın çalışmasında yakalana 25 kişinin, 5’i göçmen ve 20’si ise aranmakta idi. 16 şahsa 59 bin 201 TL trafik para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi.


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