Tekirdağ'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı!

Süleymanpaşa, Ergene, Hayrabolu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:50
Tekirdağ'ın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı!
Abone Ol google-news

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Süleymanpaşa, Ergene, Hayrabolu, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı. 

Aramalarda, 3 kilo 750 gram esrar, 765 kök Hint keneviri, 12 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.T., S.Y., A.T, S.T., Y.G., M.S. ve C.E.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.


gözaltı Jandarma tekirdağ uyuşturucu uyuşturucu ticareti

İlgili Haberler

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Bolu'da yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da yolcu otobüsünde 5 kilo 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunan Haberler