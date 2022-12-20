Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı: 'Geldi be ya...'

Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yağışla birlikte çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

DHA
20 Aralık 2022 Salı, 09:56
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı: 'Geldi be ya...'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Marmara Bölgesi için soğuk hava ve yüksek kesimlere kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, ‘Geldi beya’ yazıldığı görüldü.

ETKİSİ AZALDI

Hava sıcaklığının gece 0 derece olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. 


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