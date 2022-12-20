Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı: 'Geldi be ya...'

20 Aralık 2022 Salı, 09:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Marmara Bölgesi için soğuk hava ve yüksek kesimlere kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Saray ilçesinde yağışla birlikte araçların üzeri ve yerler beyaza büründü. Bir otomobilin üzerine Trakya şivesiyle, ‘Geldi beya’ yazıldığı görüldü.

ETKİSİ AZALDI

Hava sıcaklığının gece 0 derece olduğu kentte, yüksek kesimlerdeki yağış, sabah saatlerinde etkisini yitirdi.