Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Otel odasında cansız bedeni bulundu

14 Aralık 2022 Çarşamba, 20:54

Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Serkan S.'nin uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden otel görevlileri, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Serkan S.’nin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen ekipler, Serkan S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemenin ardından ceset otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



