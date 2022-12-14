Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Otel odasında cansız bedeni bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 40 yaşındaki Serkan S., otel odasında ölü bulundu.
Şeyhsinan Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Serkan S.'nin uzun süredir dışarı çıkmadığını fark eden otel görevlileri, müşteriyle odasındaki telefondan irtibat kurmak istedi. Telefona cevap alamayan otel çalışanları, kapıyı açtıklarında Serkan S.’nin hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen ekipler, Serkan S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İncelemenin ardından ceset otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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