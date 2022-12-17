Tekirdağ'da 'sahte alkole' 3 tutuklama
Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis, yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarla 15 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, yaklaşan yılbaşı nedeniyle üretilen sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, her 2 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Düzenelenen operasyonlarda, 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi. Yakalanan malzemelerle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye 7 şüpheliden dördü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklanıp cezaevine kondu.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
- 'Daha sert cümleler de kurdu, ancak...'
- Süleyman Soylu’ya zehir zemberek sözler
- Çiftlik evinde 'işkence' ve 'cinsel saldırı' dehşeti
- İmamoğlu afişi asan CHP’li başkana gözaltı!
- 'Uçakta Erdoğan'a İmamoğlu kararı sorulmuş...'
- Mitingi AKP mi düzenliyor devlet mi?
- İmamoğlu’nun davasında hukuk skandalı
- İYİ Parti'den çok konuşulacak Demirtaş mesajı
- Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Karar verildi