Tekirdağ'da 'sahte alkole' 3 tutuklama

Tekirdağ ve Kırklareli'nde polis, yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonlarla 15 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 15:29
Tekirdağ'da 'sahte alkole' 3 tutuklama
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ ve Kırklareli'nde, yaklaşan yılbaşı nedeniyle üretilen sahte alkolün piyasaya sürüleceği ihbarı aldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, her 2 ilde eş zamanlı baskınlar yaptı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Düzenelenen operasyonlarda, 15 ton 409 litre etil alkol, 3 bin 25 adet sahte etiket, 829 adet alkol kiti, 647 litre alkol aroması, 160 kilogram anason tohumu, 11 adet metal kazan ele geçirildi. Yakalanan malzemelerle birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sorgusu için adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye 7 şüpheliden dördü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 3'ü tutuklanıp cezaevine kondu.


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