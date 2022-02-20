Tekirdağlı gençlerden 'Geççek'li zam protestosu

20 Şubat 2022 Pazar, 17:07

CHP Tekirdağ İl Gençlik Kolları, bugün merkez Süleymanpaşa ilçesi Hasan Ali Yücel Meydanı’nda fahiş zamları protesto etmek için 'zam duvarı' eylemi yaptı.

Katılımcılar, hoparlörden çalınan ‘Geççek’ şarkısı eşliğinde zamlarla ilgili düşüncelerini yazdı.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

CHP Tekirdağ Gençlik Kolları Başkanı Burak Karadağ şunları söyledi:

“Hiç değilse zamların kış aylarında sıfırlanması lazım. Aralık 2021 ocak 2022 arasında vatandaşlardan yüzde 127 tahsil edilen zamlar vatandaşlara geri ödenmelidir. Aynı şekilde yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 30, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 zamlar geri çekilmelidir. Öğrenci evleri tespit edilip yüzde 50 indirim yapılmalıdır. Halkımıza buradan söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana son verilecek adımları atacağız. Bu zor günleri hepbirlikte geride bırakacağız. Geliyor gelmekte olan. Halkımızı bu zor günlerden çıkaracağımız günleri iple çekiyoruz."