Tekme tokat dövdü, videosunu paylaştı! 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı
Kütahya’da bir kişiyi darbederek görüntülerini sosyal medyada paylaşan 17 yaşındaki E.İ., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan şiddet görüntülerinin ardından inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'nde gerçekleştiği tespit edildi.
Polis ekipleri, bir bankta oturan kişiyi darbederek bu anları sosyal medyada paylaşan şahsın, 17 yaşındaki E.İ. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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