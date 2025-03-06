Kahvehaneye silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:04

Güncelleme: 07.03.2025 - 00:08

Alınan bilgiye göre, Çorum Adliyesinin yanındaki kahvehaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.