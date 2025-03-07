Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti! Şüpheli her yerde aranıyor

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:25

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:25

Çorum'da Hüseyin Can S adındaki bir kişi, Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Ağır yaralanan Barış Can Özel, hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer yaralılardan S.S’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.