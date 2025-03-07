Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti! Şüpheli her yerde aranıyor
Çorum’da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırının faili kaçtı.
Çorum'da Hüseyin Can S adındaki bir kişi, Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Ağır yaralanan Barış Can Özel, hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer yaralılardan S.S’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #çorum #silahlı saldırı
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