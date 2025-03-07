Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti! Şüpheli her yerde aranıyor

Çorum’da bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırının faili kaçtı.

Çorum’da kahvehaneye silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti! Şüpheli her yerde aranıyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:25

Çorum'da Hüseyin Can S adındaki bir kişi, Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Ağır yaralanan Barış Can Özel, hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan diğer yaralılardan S.S’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #çorum #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Mardin'de kadın cinayeti: Silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Kahvehaneye silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı!

Kahvehaneye silahlı saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı!
İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

İzmir'deki silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler