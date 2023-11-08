Tekmeli ve yumruklu kavga kamerada... 10 kişilik bir grup 1 kişiye saldırdı!
Sultanbeyli’de 10 kişilik grup 1 kişiye saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada caddede bulunan bir iş yerinde hasar oluştu.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde tekmeli yumruklu kavga yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kalabalık bir grupla bir kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caddede başlayan kavgaya karışan 1 kişi kaçarak bir çorbacıya sığındı. Kalabalık grup işyeri içinde sıkıştırdığı kişiye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
İŞYERİNİ BİRBİRİNE KATTILAR
Çorbacıda masa üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine atan taraflar işyerinde maddi zarara neden oldu. Kalabalık grup, darbettiği kişiyi yurttaşların araya girmesiyle olay yerinde bırakıp kaçtı.
Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde karabalık gurubun bir kişiye saldırdığı ve darbettiği görülüyor. Darbedilen kişiyi kurtarmak için yurttaşların araya girdiği anlar da görüntülerde yer alıyor.
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