Tekneden düşmüştü: Cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı tekne ile denizde gezintiye çıkan bir grup arkadaş, dönüşte arkadaşlarının teknede olmadığını fark etti. Sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu kayıp şahsın cesedine ulaştı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 17:29
Tekneden düşmüştü: Cesedi bulundu
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Olay, Kuşadası’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaşı ile gece yarısı tekne ile gezintiye çıkan Hasan Kaya, dönüş yolunda tekneden düştü. 

Arkadaşları bir süre sonra Kaya’nın teknede olmadığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 12 saatlik çalışma sonrasında saat 16.00 sıralarında Hasan Kaya’nın cesedi, Yılancıburnu mevkiinde bulundu. 

Hasan Kaya’nın Söke’de emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi. Kaya’nın cesedinin otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderileceği öğrenildi.


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