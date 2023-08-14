Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.08.2023 - 13:04
Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
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Yusuf Epcerev (22), arkadaşlarıyla gece saatlerinde Çatalan Köprüsü mevkisinden Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Epcerev'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.

Dalgıç polisler, yaptıkları çalışmayla Epcerev'in cansız bedenini suya girdiği bölgeye yakın bir noktada buldu.

Sudan çıkarılan ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Adli Tıp Kurumu Adana

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