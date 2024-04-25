Teknesinin yanında yüzen yunusları böyle görüntüledi
Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit, cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.
Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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