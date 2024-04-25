Teknesinin yanında yüzen yunusları böyle görüntüledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık tutmak için denize açılan Cem Yavuzyiğit, cep telefonu kamerasıyla teknesinin yanında yüzen yunusları görüntüledi.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:59
Teknesinin yanında yüzen yunusları böyle görüntüledi
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Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


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