Teknesinin yanında yüzen yunusları böyle görüntüledi

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:59

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:59

Amasra ilçesine bağlı Tavşan Adası mevkiinde, dün akşam saatlerinde zıpkınla balık avlamak için teknesiyle denize açılan Cem Yavuzyiğit, yaklaşık 50 metre açıkta 2 yunusla karşılaştı. Tekneyle yarışır gibi yüzmeye başlayan yunuslar, güzel görüntüler oluşturdu. Bir süre tekne ile suda ilerleyen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Yavuzyiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.