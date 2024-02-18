Şile’de ölü yunus sahile vurdu

İstanbul Şile’de zıpkınla vurulmuş ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Kumsala vuran yunus balığını gören bir işletme sahibi durumu belediye ekiplerine bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:42
Şile’de ölü yunus sahile vurdu
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Edinilen bilgilere göre, denizde balık avlamak isteyenler tarafından zıpkınla vurulan yunus balığı karaya vurdu. Dün sabah saatlerinde sahilde işletmesi olan Adem Yıldız farketti. Zıpkınla vurulduğu ve ölü olduğu anlaşılan yunus balığı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Sahilde işletmesi olan Adem Yıldız, "Geçen yılda denk geldik. Ama daha da ileride denk geldik. O bunun gibi vurulmuş ve kanlıydı" dedi.


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