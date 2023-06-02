Tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu!

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:59

Güncelleme: 02.06.2023 - 11:29

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan Mahallesi’nde kıyıda bakımı yapıldığı öğrenilen bir tekne, yaz sezonu öncesi kanala indirilmek için iki adet kamyon vinç ile suya indirilmek için zincirlerle bağlandı.

Teknenin bulunduğu karadan vinç yardımı ile havaya kaldırılarak kanala indirilmesi esnasında vince bağlı zincirlerden birisi büyük bir gürültüyle koptu.

Tekneye bağlı zincirlerden biri koparken diğer vince bağlı zincirin kopmaması faciayı önledi.

Teknenin suya indirilişini cep telefonu kamerasına yansıdı.