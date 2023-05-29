Türkiye'den Suriye'ye tepki: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz

Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:45

Güncelleme: 29.05.2023 - 12:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılmasına ilişkin konuştu.

Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Bir Türk Balıkçı Teknesine Uluslararası Sularda Suriye Rejimi Güvenlik Güçlerine Ait Gemiler Tarafından Ateş Açılması Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/fL5E6XFO1h pic.twitter.com/VTFCkJ3B38 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 29, 2023

Bilgiç, "uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi" olacaklarını kaydetti.