Türkiye'den Suriye'ye tepki: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan Türk balıkçı teknesine Suriye güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılmasına ilişkin konuştu.
Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Bir Türk Balıkçı Teknesine Uluslararası Sularda Suriye Rejimi Güvenlik Güçlerine Ait Gemiler Tarafından Ateş Açılması Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/fL5E6XFO1h pic.twitter.com/VTFCkJ3B38— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 29, 2023
Bilgiç, "uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi" olacaklarını kaydetti.
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