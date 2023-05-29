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Türkiye'den Suriye'ye tepki: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan Türk balıkçı teknesine Suriye güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasını kınadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2023 - 12:45
Türkiye'den Suriye'ye tepki: Türk balıkçı teknesine ateş açılmasını kınıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılmasına ilişkin konuştu.

Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" dedi.

 

Bilgiç, "uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi" olacaklarını kaydetti.


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