Tekneyle gezen turistler fark etti: Adada kadın cesedi bulundu
Antalya Sıçan Adası’ndaki kayalıkların denizle buluştuğu noktada kadın cesedi bulundu. 30’lu yaşlardaki kadının cesedi, kimlik ve ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Konyaaltı ilçesi Antalya-Kemer Karayolu açıklarındaki Sıçan Adası’nın kayalıklarında, saat 13.30 sıralarında bölgede tekne ile gezinti yapan turistler, kayalıkların denizle buluştuğu alanda hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.
30'LU YAŞLARDA BİR KADIN
İhbarın ardından olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, kayalıkların suyla buluştuğu alanda 30’lu yaşlarda bir kadın cesedi tespit etti.
Bota alınan ceset ilk olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, oradan da kimlik ve ölüm nedeni tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
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