TEKNOFEST İzmir deprem nedeniyle ertelendi

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 22:55

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 22:55

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde can kayıpları ve yaralı sayısı artmaya devam ederken TEKNOFEST'ten erteleme kararı geldi.

TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.