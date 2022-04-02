Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le fotoğrafları ortaya çıktı
TV8'de yayınlanan Survivor All Star'da mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un, hakkında organize suç örgütü lideri olmaktan soruşturma açılan Sedat Peker'le çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor All Star'da Gönüllüler takımında mücadele eden güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un çok konuşulacak görüntüleri ortaya çıktı.
SEDAT PEKER'LE BULUŞMUŞ
Tuğsuz'un organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'le fotoğrafları gündem oldu.
2019 yılında Tuğsuz ile buluşan ve sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker, şu ifadeleri kullanmış:
"Üçüncü kez Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı kazanan Ali Gürbüs kardeşim ile beraber Başpehlivanımızın antrenman hocalığını yapan kamuoyunda Survivor Hikmet Tuğsuz olarak bilinen kardeşim ayrıca da Elmalı Güreşleri'nin Güreş Ağası Muharrem Akkardeşim Antalya ilinde olduğumu öğrenince ziyaretime gelerek bana şeref verdiler onur verdiler."
Öte yandan Safiye Soyman'ın fotoğrafı beğenenler arasında yer aldığı görülüyor.
HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
Zaman zaman yarışmadaki asabi halleriyle dikkat çeken Hikmet Tuğsuz, 2016 yılında bir gece kulübüne iki gün üst üste yapılan silahlı saldırıda gözaltına alınmıştı. Hikmet Tuğsuz'un, antrenör ve milli güreşçilerin de bulunduğu 4'ü tutuklu 8 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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