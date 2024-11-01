Teksas'a dönen ülkemizden manzaralar: 19 yaşındaki gence uyuşturucu çetesi mi kıydı?

Küçükçekmece’de halı sahaya maçına giderken başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay yaşamını yitirdi. Mutluay’ın yakınları yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

Teksas'a dönen ülkemizden manzaralar: 19 yaşındaki gence uyuşturucu çetesi mi kıydı?
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Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 01.11.2024 - 19:04

İstanbul Küçükçekmece’de Bağlar Caddesi üzerinde 31 Eylül’de saat 23.00 sıralarında iki husumetli grup arasında çatışma çıktı.

Olay sırasında araç ile arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına giden 19 yaşındaki Muhammed Mutluay kurşunların hedefi oldu. Söz konusu çatışmanın uyuşturucu çeteleri arasında yaşandığı öne sürüldü.

Mutluay, bu sabah kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

"UYUŞTURUCU ÇETESİ OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Olay sırasında aracın içinde bulunan Mutluay’ın arkadaşı H.Y. yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

H.Y. “Halı sahaya maça gidiyorduk. Bir çatışmanın arasında kaldık. Şahısların kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Uyuşturucu çetesi olduğu söyleniyor. Biz seyir halinde ilerlerken silah sesleri duyuldu. Üç tane kurşun sesi duyduk. Biri bizim araca geldi. Muhammed arkadaşımızın başına isabet etti” dedi.

Yaklaşık 10 gün önce bölgede benzer bir olayın yaşandığı öne sürüldü.


Etiketler: #Cumhuriyet #uyuşturucu #Çete

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