Interpol 'kırmızı bültenle' arıyordu: İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 09:48
Interpol 'kırmızı bültenle' arıyordu: İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri İstanbul’da yakalandı
Abone Ol google-news

Uluslararası düzeyde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İsveç merkezli uyuşturucu çetesi lideri Alexander G., İstanbul’da yakalandı.

Hükümlünün, kripto network web sitesi üzerinden gerçekleştirdiği nitelikli uyuşturucu madde ticaretinden dolayı 2022 yılında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


Suç haberleri suç kaydı haberleri suç oranı haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya açıkladı... 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı
13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

13 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler