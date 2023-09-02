Tekstil fabrikasında yangın... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Uşak'taki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Organize sanayi bölgesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 10:24
Tekstil fabrikasında yangın... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
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Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.


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