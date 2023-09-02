Tekstil fabrikasında yangın... Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Uşak'taki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Organize sanayi bölgesindeki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiği kaydedildi.
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