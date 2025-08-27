Tekstil patronu kayıplara karıştı: 180 işçi maaş ve tazminatsız bırakıldı!

BİRTEK-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ÖSA Güney Tekstil patronunun işçilerin üç aylık ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeden kayıplara karıştığı" kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde birçok tekstil işletmesinde benzer durumların yaşandığı, patronların fabrikaları kapatıp işçilerin emeğini gasbederek ortadan kayboldukları ifade edildi.

“ÇOLUK ÇOCUKLA KİRADA YAŞIYORUZ, ÜÇ AYDIR ÇOK ZOR DURUMDAYIZ”

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını dile getiren bir işçi, “Üç aydır maaş ödemediler. Sürekli oyaladılar. Çalışırken hakaret bile işittik. Özel eşyalarımızı bile içeride bırakıp gitmişler. Biz dilenmiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Çoluk çocukla kirada yaşıyoruz, üç aydır çok zor durumdayız” dedi.

Bir diğer işçi ise "Şikayetçiyiz, bütün arkadaşlarımız dolandırıldı, mağdur edildi. Gariban çalınca hırsız oluyor ama zengin çalınca iflas etti deniyor. Devletimizin bunlara bir yaptırım yapması lazım. Yoksa bu şekilde bütün arkadaşlarımız mağdur durumda kalır. Paraları yoksa da niye işçi çalıştırıyorlar? Kimse onların kölesi, hamalı değil" diye konuştu.

SENDİKA TEMSİLCİSİ İŞÇİLERLE BULUŞTU

BİRTEK-SEN, mağduriyet yaşayan işçilerin yanında olduklarını belirtti. Sendikanın bölge temsilcisi ve avukatı Tugay Bek’in işçilerle buluştuğu ve “işçilerin hak mücadelesinde yalnız olmadıkları” mesajı verdiği aktarıldı.

Sendika, tekstil sektöründe art arda yaşanan benzer olaylara dikkati çekerek, yetkililere “Bu gasbın karşısında tek çare birlik olmak ve birlikte mücadele etmektir” çağrısında bulundu.