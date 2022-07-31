Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu 4 asker hafif yaralandı.
Akçakale’nin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine bağlı Suluk kasabasındaki El Gantariy kontrol noktasına sabah saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
4 askerin yaralandığı saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek önce Akçakale Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Şanlıurfa Valiliği'nden de yapılan bilgilendirme açıklamasında, Tel Abyad kırsalında terör örgütünün düzenlediği saldırıda 4 askerin hafif yaralandığı ve tedavilerine başlandığı belirtildi.
Öte yandan sınır hattında ve Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlu birlikler, saldırının düzenlendiği bölgeyi topçu atışlarıyla ateş altına aldı.
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