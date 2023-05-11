Teleferik tesisleri de Sünger Kent projesine katıldı

Yayınlanma: 11.05.2023 - 17:04

Güncelleme: 11.05.2023 - 17:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kuraklığa karşı başlattığı Sünger Kent İzmir projesi kent geneline yayılıyor. Türkiye’de ilk olan projeyle şehrin cadde ve sokaklarına düşen yağmur suyunun yer altında depolanması hedefleniyor. Çatılara düşen yağmur suyunun hasat edilerek biriktirilmesi, temizlenmesi ve yeniden kullanılmasını mümkün kılan proje Balçova’daki Teleferik Tesisleri’nde de başladı.

300 METREKARELİK ALANDA YAĞMUR SUYU TOPLANACAK

Proje, 300 metrekarelik izdüşüm alanı olan tesis çatısında uygulanıyor. Çatının etrafını çevreleyen su oluklarından tahliye edilen yağmur suları 120 metreküp hacme sahip yangın suyu rezervuar deposuna bağlandı. Uygulamayla, çatıdan tahliye edilerek boşa akan su tesisin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Böylece şebeke suyu kullanımı azaltılacak. Yıllık yaklaşık 191,7 metreküplük su tasarrufu sağlanacak.

AYDUĞDU: ÖRNEK PROJE

Teleferik’te kullanılan suyun yaklaşık yüzde 20’sini yağmur suyundan hasat edebileceklerini belirten İZULAŞ Balçova Teleferik Tesisleri İşletme Sorumlusu Anıl Saygın Aydoğdu, “Başkanımızın kuraklıkla mücadele vizyonu doğrultusunda yer yüzeyinin üzerinde akan suyun yavaşlatılmasına dair bize de bir pay düştüğünü düşündük. Üst istasyonda çalışmalarımızı tamamladık, alt istasyonda çalışmalarımız sürüyor. Orman yangınlarında kullanılan rezervuar su deposunu yağmurdan hasat ettiğimiz suyla dolduracağız. Personelimizle ortak akıl, çaba ve emekle kolektif bir çalışma yürüttük. Onların hayatlarına dokunan bir işi de gerçekleştirmiş olduk. Burada görev alan personelimiz kendi çatılarında, köy evlerinde de bu projeyi uygulayacak. Amacımız gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak. Örnek bir proje ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz” dedi.

CİDDİ BİR SU TASARRUFU SAĞLANACAK

Toplam çatı alanının yüzde 56’sını yağmur suyu hasadına uygun hale getirdiklerini belirten Aydoğdu, şu an ayda yaklaşık 10 hanenin harcayacağı kadar suyu tasarruf ettiklerini belirtti. Aydoğdu, proje tamamlandığında 20 hanenin yıllık su tüketimi kadar suyu tasarruf edeceklerini söyledi.

5 BİN BİNAYA 5 BİN DEPO

Yağmur suyu hasadına yönelik bir teşvik sistemi uygulanarak 5 bin binaya 5 bin yağmur suyu deposu dağıtımı ile İzmir’e 10 bin yağmur bahçesi kampanyası sürüyor. Projeyle İzmir’in 5 yıl içerisinde sünger bir kent olarak inşa edilmesi ve kentsel alanda yağmur suyu akışının beş yıl içerisinde yüzde 70 oranında azaltılması planlanıyor. Bademler Köyü, Karaburun Sarpıncık Köyü, İzmir Özel Türk Koleji, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Buca Elegantpark Sitesi, Karşıyaka Kardelenler Anaokulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova ve Gaziemir İtfaiye Grubu projeye dahil oldu.

KIRSALDA DA HASAT YAPILIYOR

Sünger Kent İzmir projesinin kırsal ayağı ise “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” ile başlatıldı. Projeyle, Küçük Menderes Havzası’nda besleme kuyuları, sızdırma sarnıçları ve göletleri kurularak yağmur suyu hasadına başlandı. Yağmur suyu hasadı ile ova üzerine düşen yağmur suyunun buharlaşmadan yeraltında depolanması amaçlanıyor. Proje ile yeraltı su seviyelerinde önemli yükselimler sağlanması hedefleniyor. Çiftçi ve üreticilerin enerji maliyetlerinin düşürülerek milyonlarca lira tasarruf sağlanması bekleniyor. Bu uygulamayı yapmayı düşünen çiftçilere de 2 bin sarnıç ve filtreleme ünitesi ücretsiz verilecek. Yağmur suyu deposu ve yağmur bahçeleri teşvik sisteminden yararlanmak isteyen İzmirliler “sungerkent.izmir.bel.tr” adresinden başvuru yapabilir.