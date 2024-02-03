Cami minaresi evin üzerine devrildi

Yayınlanma: 03.02.2024 - 23:29

Güncelleme: 03.02.2024 - 23:29

Niksar'ın Günebakan köyünde, 2021 yılında yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 yıl içinde meydana gelen zemin hareketliliği, köydeki birçok binada çatlaklara yol açtı.

Bu durum, köy sakinlerinde paniğe neden oldu. Vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından risk altındaki 10 ev boşaltıldı.

Köy meydanındaki çatlaklar artarken, tedbir amaçlı boşaltılan meydan camisinin minaresi de bir evin üzerine devrildi. Evlerin önceden tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi.