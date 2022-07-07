Telefon dolandırıcılarından 2 milyon TL'lik vurgun: Kendilerini komiser olarak tanıttılar...

Bartın'da yaşayan Y.A., kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan dolandırıcıların ağına düştü. Y.A.’yı 2 milyon TL dolandıran şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 18:47
Telefon dolandırıcılarından 2 milyon TL'lik vurgun: Kendilerini komiser olarak tanıttılar...
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Kozcağız beldesinde yaşayan Y.A’yı telefonla arayıp kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcılar, Y.A.'nın isminin terör suçlarına karıştığını, bundan kurtulması için de verilen hesap numarasına para yatırması gerektiğini söylediler.

Dolandırıcıların söylemlerine inanan ve 45 günlük süre içerisinde toplamda 2 milyon TL'yi dolandırıcıların verdiği banka hesabına havale yapan Y.A., dolandırıldığını anlayınca durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli V.K’yı Kozcağız beldesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.


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