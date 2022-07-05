Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı: 2 milyon TL'lik vurgun...

05 Temmuz 2022 Salı, 13:14

Bir şahsın zorla araca bindirilerek kaçırılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan ve farklı suçlamalarla birbirinden şikayetçi olan 7 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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