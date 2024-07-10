Telefon dolandırıcılığı dosyasından da Ülkü Ocakları çıktı! ‘Sen kabul et, babam seni kurtarır’

Yayınlanma: 10.07.2024 - 17:30

Güncelleme: 10.07.2024 - 17:30

Ankara Mamak'ta yaşayan Bülent Kum'u (59) bankadan aradığını söyleyen bir kişi aradı. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kişi, hesapta şüpheli işlemlerin gerçekleştiğini ve bununla ilgili işlem yapmaları gerektiğini söyledi. Bülent Kum ise kendisini arayanın banka yetkilisi olduğunu düşünerek kart ve şifre bilgilerini telefonda paylaştı.

HalkTV’den Birsen Funda Açıkbaş’ın haberine göre, kendisine gelen onay kodunu dahi paylaşan Bülent Kum’a telefonda konuştuğu kişi, bu işlemi diğer bankaların da yapacağı söyledi. Kum’u, farklı iki bankanın çalışanı olduğunu söyleyen 2 kişi daha aradı. Kum hesaplarını kontrol ettiğinde tanımadığı kişilere hesabındaki paranın havale edildiğini fark etti. Kum’un özel bir bankadaki hesabından Mustafa Cansever'in hesabına 2.340 TL, bir başka bankadaki hesabından ise Barış Büyükaslan'ın hesabına 1.720 TL havale edildi.

Paranın hesabına havale edilmesinin üzerine sanık konumuna düşen Barış Büyükaslan ifadesinde kartını bir arkadaşına verdiğini ve bu kartın şüpheli işlemler nedeniyle bloke edildiğini söyledi.

Büyükaslan kartını, kendisine yüklü miktarda para geleceği için ödünç almak isteyen Oğuzhan Birsen oldu.

Bakırköy Ülkü Ocakları Başkanı olan Oğuzhan Birsen’in, aynı zamanda MHP’li İstanbul Disiplin Kurulu üyesi Cebrail Birsen’in oğlu olduğu anlaşıldı. Şüpheli konumunda olan Birsen ise ifadesinde hem kendi kartının hem de Barış Büyükaslan’ın kartını arkadaşı İlayda Yiğit’e verdiğini söyledi. Okul arkadaşı İlayda Yiğit’in ailesinden gelecek parayı çekmesi için istediği kartları veren Birsen, daha sonra bu kartların bloke edildiğini öğrendi.

"SEN KABUL ET BABAM SENİ KURTARIR"

Konuyla ilgili ifadesi alınan İlayda Yiğit’in ifadesinde ise daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İlayda Yiğit savunmasında “Ben kimseden kart alıp başka bir kişiye vermedim. Söz konusu paraların çekim görüntülerinin incelenerek gerçek şüphelinin tespit edilmesini istiyorum. Hatta biz dilekçe verirken Oğuzhan, bana "benim babam eski milletvekili, kartları aldığımı söylersem benim başım yanar ama sen kabul edersen babam seni kurtarır" demişti” ifadelerini kullandı.

5 KİŞİ BERAAT ETTİ, 1 KİŞİ CEZA ALDI

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Oğuzhan Birsen, İlayda Yiğit, Mert Ozan Düz, Barış Büyükaslan, Fatih Şafak’a beraat kararı verildi. Geçen ay açıklana gerekçeli kararda sanık Mustafa Cansever’e ise 1.940 TL adli para cezası ile 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.