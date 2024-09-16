Telefona bakarken mazgala düştü

Bursa'da bir sitenin önünde cep telefonuna bakarak yürüyen genç, kapağı açık bırakılan mazgaldan aşağı düştü. Gencin şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görünmez kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Telefona bakarken mazgala düştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 12:04

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde telefonla konuşmak için dışarı çıkan genç, konuşması bittikten sonra telefona daldı. Bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakan genç, site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Ufak sıyrıklarla atlatılan kaza kameraya yansırken, gencin yardımına çevredekiler yetişti.


Etiketler: #Bursa #düştü #mazgal

İlgili Haberler

Adana'da motosikletli kuryelerden 'Narin'li eylem: 'Paket mesafelerimiz uzadı, ücretlerimiz düştü'

Adana'da motosikletli kuryelerden 'Narin'li eylem: 'Paket mesafelerimiz uzadı, ücretlerimiz düştü'
İzmir'i yaz sağanağı vurdu: İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

İzmir'i yaz sağanağı vurdu: İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü
Solakoğlu: Bir iki yıl önce tıklım tıklım dolu olan ahırlarda şu anda kapasite yüzde 10’a düştü

Solakoğlu: Bir iki yıl önce tıklım tıklım dolu olan ahırlarda şu anda kapasite yüzde 10’a düştü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler