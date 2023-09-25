Telefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptı

Sakarya’da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 10:20
Telefonla konuşarak karşıya geçerken otomobil çarptı
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Sakarya’da ağustos ayında dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de yayımlanan trafik kazalarının kural ihlali, sürücülerin ve yayaların dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü.

Görüntülerde, Adapazarı ilçesinde cadde üzerinde elinde telefon konuşan yayanın kontrolsüz bir şekilde koşarak karşıya geçtiği esnada otomobilin çarpması, Arifiye ilçesinde yaya geçidinden yürüyen bir gence hafif ticari aracın çarpması ve Adapazarı ilçesinde kavşak içinden geçen motosiklet ile cipin çarpışması yer aldı.


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