Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna turist hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:17
Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
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H.G'nin (53) kullandığı 07 ZCG 55 plakalı otomobil, Avsallar Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ukraynalı turist Pavlo Horbachov'a (66) çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Horbachov'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücü H.G, gözaltına alındı.


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