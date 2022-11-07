Telefonun içinden uyuşturucu çıktı!
Denizli'de kargo şirketine gönderilen bidondan 35 gram metamfetamin, bir kişinin cep telefonunda yapılan incelemede ise cihazın içine gizlenmiş 15 gram eroin ele geçirildi.
İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında arama yaptı.
Kutuya konulmuş bidon içerisinde 35 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan bir kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
TELEFONDAN EROİN ÇIKTI
Öte yandan polis, takip ettiği bir kişinin cep telefonuna gizlenmiş 15 gram eroin buldu.
Zanlının, cep telefonunun batarya ve diğer aksamını çıkarttığı, bunun yerine uyuşturucu koyduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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