Telefonuna bakarken telefonundan oldu

Adana'da bir kişinin kaldırımda oturduğu sırada elindeki cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

AA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 11:55
Telefonuna bakarken telefonundan oldu
Abone Ol google-news

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi kaldırımda otururken bisikletli şüpheli yanına yaklaştı. Zanlı, kaldırımda oturan kişinin elindeki cep telefonunu alarak hızla uzaklaştı.

Olayın ardından yurttaş zanlının peşine düştü, ancak yakalayamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.


telefon cep telefonu hırsızlık Adana

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler