Hırsızlık zanlısı kadın, gazetecilere 'terlik' attı

Samsun merkezli 3 ilde hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 14’ü serbest bırakılırken, 3’i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri gazetecilere terlik attı.

İHA
19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:08
Hırsızlık zanlısı kadın, gazetecilere 'terlik' attı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma sabahı Samsun merkezli olarak Kırıkkale ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin 18 evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

ADLİYEYE TEK TERLİĞİ EKSİK GİRDİ

Polisteki sorguları tamamlanan 4’ü erkek 14 kişi serbest bırakılırken, Çiğdem E., Hanife G. ve Burcu D. adlı kadınlar ile Emrah Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Kadın zanlılardan biri gazetecilere ayağındaki terliği çıkartarak fırlattı.

Zanlı adliyeye tek ayağında terlik olmadan girdi.


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