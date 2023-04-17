Telefonundan yüzlerce kadının görüntüsü çıkmıştı... AVM'de avukatın 'etek altı' fotoğrafını çeken erkek için istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:48

Güncelleme: 17.04.2023 - 11:52

Çankaya'da geçen yıl bir alışveriş merkezinde avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende arkasında bulunan Mustafa K.'nın cep telefonu kamerası ile etek altı görüntüsünü çektiğini fark etti.

Ş.M.E.'nin durumu fark etmesi üzerine kaçan Mustafa K., çıkışta güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Polis tarafından gözaltına alınıp cep telefonuna el konulan Mustafa K., Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TELEFONUNDA ÇOCUK VİDEOLARI BULUNDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheliye ait incelenen telefonda yürüyen merdivende çekilmiş yüzlerce kadına ait görüntü bulundu.

Telefonda ayrıca çoğu çocuklara ait çok sayıda müstehcen video olduğu belirlendi. İfadesinde görüntüleri izlemek için indirdiğini söyleyen Mustafa K. hakkında, 'çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Avukat Ş.M.E.’ye yönelik eylemi nedeniyle hazırlanan dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak taraflar uzlaşamadığı için Mustafa K. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame de mahkemeye gönderildi.

'MÜŞTEKİLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki dosya birleşti. Mahkemede hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Mustafa Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Sanık, "Üzerime atılı suçu anladım. Yaptığım suçtan dolayı utanç ve pişmanlık duyuyorum. Cep telefonumda ele geçirilen görüntüleri ben çektim, müştekilerden özür diliyorum. Karşı taraf talep ederse herhangi bir kuruma bağış da yaparım" dedi.

Duruşma, eksiklikleri giderilmesi için ertelendi.

'SÜREKLİ PANİK HALİNDEYİM'

Avukat Ş.M.E., yürüyen merdivende durduğu sırada bacağına soğuk bir şey değdiğini ve bu şekilde durumu fark ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu: