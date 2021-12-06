'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonuyla vurdu

Röportaj sırasında kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adama sinirlenen genç adama telefonu ile vurdu.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 22:01
'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonuyla vurdu
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'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportaj sırasında bir yurttaş, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği yaşlı bir adamın ağzına telefonuyla vurdu. 

O anlar sosyal medyada büyük etkileşim aldı. 


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