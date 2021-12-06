'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonuyla vurdu
Röportaj sırasında kendisinden telefonunu göstermesini isteyen adama sinirlenen genç adama telefonu ile vurdu.
'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalı bir röportaj gerçekleştirdi.
Röportaj sırasında bir yurttaş, Türkiye'deki ekonomik durum konuşulurken kendisinden telefonunu göstermesini istediği yaşlı bir adamın ağzına telefonuyla vurdu.
O anlar sosyal medyada büyük etkileşim aldı.
'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) December 6, 2021
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