Telegram'daki 'infaz grubu'nda kiralık tetikçi pazarlığı: 200 bin liraya vurmuş

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir AVM'de iş insanı Barış A.'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

Sözcü’nün haberine göre; 13 Haziran'da Ayazağa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, galerici ve iş insanı Barış A. kafeteryada oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı.

"DÖVMEN ÇOK GÜZEL ABİ" DİYEREK YAKLAŞTI

İddiaya göre 16 yaşındaki E.T., önce Barış A.'nın yanına giderek sohbet etti. "Dövmen çok güzel abi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşan şüpheli, kısa süre sonra geri dönerek yanında bulunan silahla ateş açtı.

Bacağından yaralanan Barış A. hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından E.T.'yi araçla kaçırmaya çalıştığı belirtilen İdris Ü. de polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., "kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı.

"TELEGRAM'DAKİ İNFAZ GRUBUNA KATILDIM"

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan ifade ise olayın perde arkasına ilişkin çarpıcı iddialar içerdi.

Şüphelinin ifadesinde, Telegram'da yer aldığı belirtilen "infaz grubu" isimli bir kanala katıldığını ve burada kendisiyle iletişime geçildiğini söylediği öne sürüldü.

E.T.'nin ifadesinde şu iddialara yer verdiği aktarıldı:

“Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'da yer alan 'infaz grubu' isimli bir kanala katıldım.

Burada kendisini tanıtmayan kişiler benimle yurt dışı numaraları üzerinden iletişime geçti. İstanbul'da birini vurmam karşılığında bana tam 200 bin lira teklif ettiler. Paraya ihtiyacım olduğu için kabul ettim.”